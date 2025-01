Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro - Divulgação/RIOGaleão

Publicado 24/01/2025 09:56 | Atualizado 24/01/2025 10:10

Rio - Um homem foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira (23), no aeroporto do Galeão, após ter estuprado uma criança de 11 anos durante um voo que saiu de Miami, nos Estados Unidos.

Segundo a PF, o criminoso, um empresário de Petrolina (PE) de 30 anos, "praticou ato libidinoso sem o consentimento da vítima para satisfazer seus desejos sexuais".

O menor, assim que desceu da aeronave, contou à sua mãe o que aconteceu. Ele relatou que o homem se aproximou puxando assuntos de interesses comuns, como jogos, para ganhar sua confiança.

O agressor foi detido ainda no desembarque do aeroporto, por policiais federais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (Deain).

Ainda segundo a PF, as oitivas que aconteceram na delegacia da Criança e Adolescente Vítima, especializada da Polícia Civil, confirmaram os relatos da criança e sustentaram a prisão em flagrante.

O homem já foi levado para o presídio, e responderá pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena pode chegar até 20 anos de reclusão.