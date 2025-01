Incêndio destruiu apartamento que fica em cima da tradicional Galeria River, em Ipanema - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 24/01/2025 10:49 | Atualizado 24/01/2025 14:47

Rio - Um incêndio destruiu um apartamento na Rua Francisco Otaviano, na noite desta quinta-feira (23), em Ipanema, Zona Sul da cidade.

O incidente, que não deixou feridos, aconteceu no primeiro andar de um prédio que fica em cima da tradicional Galeria River.As labaredas formadas chamaram atenção de quem passava pelo local. Em imagens postadas em redes sociais, é possível ver as chamas saindo pelas janelas do imóvel.