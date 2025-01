Nos últimos dias, os moradores enfrentaram períodos de calor intenso - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 24/01/2025 16:57

Rio - Após dias consecutivos de calor extremo na capital, o fim de semana será de calor, porém com o céu encoberto e possibilidade de chuvas isoladas em algumas partes do dia. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no próximo sábado (25), a máxima prevista é de 38ºC, com a mínima de 22ºC.

No domingo (26), o céu será repleto de nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. Apesar da precipitação, a máxima continuará em elevação, podendo chegar a 38ºC, com mínima de 23ºC.

Na segunda-feira (27) e terça-feira (28), o tempo seguirá instável na cidade do Rio, com nuvens predominando e possibilidade de chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por ventos fracos a média intensidade.