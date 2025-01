Alex Nascimento foi encontrado em uma igreja de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 29/01/2025 11:26

Rio - O empresário Alex Nascimento, que havia desaparecido após uma corrida de moto por aplicativo , foi encontrado em uma igreja, nesta terça-feira (28), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Ao DIA nesta quarta-feira (29), Maurício Miguel, sócio do homem, contou que o pastor ligou para a família dizendo que Alex estava no local. Ele, que mora no bairro Miguel Couto, também em Nova Iguaçu, chegou sem machucados e segue sob cuidados da família. O empresário já conhecia a igreja.

"Ele tá bem, chegou com medo, falando algumas coisas desconexas que a gente não entendia, mas a família está cuidando. Não fizemos perguntas para ele porque ainda não é o momento. Levamos ele em um hospital e não tinha nenhum machucado. Estava bem. Agora ele está descansando na casa da família. Agradeço aos canais de comunicação por ter nos ajudado a chegar no objetivo que era encontrar o Alex", comentou.

Segundo Maurício, ainda não há informações sobre o que aconteceu com o empresário no período em que ficou desaparecido. "A gente não tem ciência do que foi ainda. Estamos esperando ele se restabelecer, ficar perto da família, da filha, para depois a gente bater um papo com ele e tentar entender o que houve", destacou.

Alex foi visto pela última vez ao deixar uma obra no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, na segunda-feira (27). Na ocasião, ele pegou uma moto por aplicativo rumo ao Shopping Via Brasil, em Irajá.

O trajeto foi confirmado após sua mulher receber, por e-mail, a nota da viagem. Desde então, Alex não tinha sido mais visto. Preocupados, familiares iniciaram uma campanha nas redes sociais para tentar localizá-lo. O caso estava sendo investigado pelo Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).