Céu parcialmente nublado na Praça XV, no Centro do Rio - Armando Paiva/Agência O Dia

Céu parcialmente nublado na Praça XV, no Centro do RioArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 30/01/2025 12:19

Rio - A cidade do Rio deve permanecer com tempo instável até a próxima segunda-feira (3), podendo ter novas pancadas de chuva, seguidas de raios e ventania nesta quinta-feira (30) e nos dias seguintes.



De acordo com o Alerta Rio, a nebulosidade vai variar no decorrer do dia, com o céu nublado e previsão de chuvisco ou chuva fraca no período da manhã e pancadas a partir da tarde. As temperaturas permanecem estáveis, com mínima prevista de 23°C e máxima de 37°C.