Pessoas já moravam no prédio de três andaresDivulgação / Seop

Publicado 30/01/2025 11:37

Rio — Um prédio irregular de três andares em construção começou a ser demolido na Rocinha, Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (30), causando um prejuízo estimado em R$ 2 milhões aos seus responsáveis. Os agentes encontraram duas famílias morando no imóvel, e as encaminharam para a Secretaria de Assistência Social.

Durante a operação, um bico de torneira foi encontrado, o que deu a entender que o imóvel já tinha um sistema de água para atender as pessoas que habitavam nele. As ações começaram pelo último pavimento.

A obra estava situada em uma área de encosta, o que pode trazer risco de desabamento em caso de chuvas fortes, segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop).

Os agentes também realizaram a derrubada de um outro edifício que estava sendo levantando no declive do terreno, que já possuía dois blocos construídos.