PM apreendeu fuzil e radiotransmissor com suspeitos - Divulgação

Publicado 30/01/2025 14:06 | Atualizado 30/01/2025 15:22

Rio - Um tiroteio entre policiais militares e criminosos terminou com um suspeito ferido, nesta quinta-feira (30), na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. O homem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, e ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo a corporação, uma equipe do 14º BPM (Bangu) patrulhava a região e abordou dois homens em uma moto, que atiraram contra os agentes e houve confronto.

Com o suspeito ferido, os agentes apreenderam um fuzil e um radiotransmissor. O outro comparsa conseguiu fugir. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).

Medo constante

A Vila Kennedy vive, há meses, uma onda de violência em meio a uma disputa de territórios entre criminosos do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP). No último dia 16, as facções rivais travaram um intenso tiroteio na região , deixando um morto e dois feridos. Imagens publicadas nas redes sociais evidenciaram o barulho dos disparos.