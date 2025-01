Evento vai agitar a Zona Portuária com shows, oficinas e outras atividades - Divulgação

Rio - Após reunir mais de 5 mil pessoas no primeiro encontro, que evocava o tambor ancestral, a 2ª edição do 'Encontro de Povos de Terreiro' celebra a força da mulher com uma programação gratuita de palestras, shows, oficinas, teatro e outras atividades na Gamboa e na Saúde, Zona Portuária, até domingo (2).

"O objetivo é mostrar para a sociedade a importância da cultura negra e originária, a cultura dos povos de terreiro. Nossa identidade preta e indígena sofreu muito apagamento com as imposições do colonizador. É de primeira ordem mostrar que Exu não é diabo, que banho de erva não é bruxaria. É necessário reverenciar e celebrar a beleza da nossa ancestralidade e suas tradições, perpetuando o que os negros e os povos originários deixaram marcados na nossa sociedade", sintetiza Mãe Sara Pinheiro, dirigente da Unica (União Umbandista, Luz, Caridade e Amor) e organizadora.Nas rodas de conversa estão confirmados nomes como Mãe Flávia Pinto, Elaine Marcelina, Sol Shakur, Iyá Luciana Carneiro, Janamô e Luiz Antonio Simas. A maior parte das ações acontece no Centro Cultural da UNICA e no Espaço Sacadura 154. No domingo, o encontro "desembarca" na Praça da Harmonia para uma grande celebração pelo Dia de Iemanjá, com a participação dos membros do afoxé Filhos de Gandhi.Temas como matriarcado, sustentabilidade, relações entre diversidade de gênero e travestilidade também estarão nos debates, que começaram nesta quarta-feira (29). "É um evento multilinguagem, em que fizemos de tudo para levar para o foco da celebração das Yabás, da mulher preta e indígena e da mulher entidade", ressalta Ramon Alcântara, que divide a produção com Leandro Bacellar.Encontro de Povos de Terreiro - A Força da Mulher AncestralAté domingo (2), em dois locais: Centro Cultural Unica (Rua Sacadura Cabral, 109, Saúde) eSacadura 154 (Rua Sacadura Cabral, 154, Saúde)A programação completa e os horários estão em @centroculturaunica