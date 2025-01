Carro ficou capotado após acidente - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 30/01/2025 15:00 | Atualizado 30/01/2025 15:30

Rio - Um acidente entre dois carros terminou em capotagem, nesta quinta-feira (30), no Leblon, Zona Sul. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a colisão sem feridos aconteceu na Rua Conde Bernadotte, por volta das 9h40.

Por causa do acidente, a rua ficou interditada na altura do mercado Pão de Açúcar. Até a retirada do veículo capotado, o trânsito foi desviado por agentes da CET-Rio para a Rua José Linhares. A via foi liberada por volta das 12h.