Light suspendeu o fornecimento de energia em instalações da UFRRJ por inadimplência Divulgação/UFRRJ

Publicado 30/01/2025 15:09 | Atualizado 30/01/2025 15:32

Rio - A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) teve o fornecimento de energia elétrica interrompido nesta quinta-feira (30) por causa de uma dívida de R$ 2,6 milhões com a Light. O corte ocorreu em todas as instalações administrativas, incluindo a reitoria.

As unidades essenciais, como os serviços de saúde e segurança, foram poupadas da suspensão para garantir a continuidade desses atendimentos à população. De acordo com a Light, antes do corte de luz a concessionária tentou firmar acordos e realizar reuniões com a reitoria.

A dívida total da UFRRJ é referente às faturas vencidas entre maio de 2024 a janeiro de 2025 e uma parcela do acordo firmado em junho de 2024. Na época, a Light e a reitoria da UFRRJ pactuaram o parcelamento de uma dívida de R$ 2,8 milhões. Não há, até o momento, informações sobre a possível suspensão das atividades no campus.

Procurada pela reportagem de O DIA, a universidade não se manifestou. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.