Estragos causados pela chuva em Comendador Soares, Nova Iguaçu - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 30/01/2025 14:56 | Atualizado 30/01/2025 15:33

Rio - O temporal que caiu na Baixada Fluminense, na tarde e noite de quarta-feira (29), causou estragos em Nova Iguaçu. O Rio Botas, que atravessa o município, transbordou e alagou diversas ruas, deixando a cidade em alerta máximo. Segundo a Prefeitura, apenas no bairro de Moquetá, o nível da água alcançou 5,4 metros . Com as fortes enchentes, 34 ocorrências foram registradas, com três desalojados. Imagens feitas pelomostram o caos no bairro de Comendador Soares, onde moradores e lojistas tiveram seus imóveis invadidos por água e lama.