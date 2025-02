Caminhão colidiu de frente com um dos carros envolvidos no acidente na Rodovia Rio-Santos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/02/2025 16:24 | Atualizado 01/02/2025 17:15

Rio - Duas mulheres e uma adolescente morreram em um grave acidente entre um caminhão e três carros, na manhã deste sábado (1º), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis, na Costa Verde. Outras quatro pessoas, incluindo uma menina de 6 anos, ficaram feridas.

A colisão aconteceu por volta das 8h30 na altura do bairro Piraquara. Segundo informações preliminares, o caminhão, ao fazer uma curva, teria colidido na lateral de um dos carros e depois acertado de frente o segundo. Um terceiro veículo não teria conseguido frear e também bateu nos outros.

Rute do Nascimento, de aproximadamente 55 anos, Franciele Carvalho, de aproximadamente 35, e uma jovem, de 15, morreram no local. As três estavam dentro de um dos carros envolvidos no acidente.

Bombeiros socorreram três vítimas: uma menina, de 6 anos, e Marcos do Nascimento, de 26, foram levados para o Hospital de Praia Brava, em Angra, com ferimentos graves e moderados, respectivamente; Vanessa Carvalho, de 37, foi encaminhada para o Hospital Municipal de Japuíba com lesões intermediárias.

De acordo com a assessoria do Hospital de Praia Brava, a criança foi transferida para o Hospital de Japuíba e o homem segue internado em observação.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente deixou uma quarta vítima. Equipes da concessionária CCR RioSP e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuaram no local.

O trecho da Rodovia Rio-Santos ficou interditado por cerca de seis horas, sendo totalmente liberado às 14h12.

O caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis). De acordo com a Polícia Civil, agentes realizaram perícia no local e ouvem testemunhas. Diligências estão em andamento para esclarecer as causas do acidente.