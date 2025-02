Caminhão-pipa abastece a Escola Municipal Portugal, em São Cristóvão, que está sem aulas por falta d’água - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Caminhão-pipa abastece a Escola Municipal Portugal, em São Cristóvão, que está sem aulas por falta d’águaReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 07/02/2025 10:32 | Atualizado 07/02/2025 12:01

Rio - Mal começou o ano letivo e a Escola Municipal Portugal, em São Cristóvão, na Zona Norte, precisou fechar por dois dias por falta d'água. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), o problema ocorre devido a um vazamento na área externa da escola.

A Secretaria diz também que a Águas do Rio, responsável pelo abastecimento, foi acionada "várias vezes" mas que ainda "não providenciou o conserto", o que vem "comprometendo o funcionamento" do espaço.

No entanto, um caminhão-pipa foi enviado pela concessionária na manhã desta sexta-feira (7) e, segundo a SME, as aulas no perído da tarde retornarão ainda nesta sexta.



Procurada, a concessionária informou que, além do caminhão-pipa, uma equipe foi ao local para identificar solucionar o problema do vazamento.

A expecattiva é de que a escola volte a funcionar normalmente de forma integral a partir de segunda-feira (10).