A ação aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (13) - Divulgação

Publicado 13/02/2025 15:51 | Atualizado 13/02/2025 18:46

Rio - Moacir Alex Cruz Porto dos Santos, de 41 anos, foi preso em flagrante por perseguição e violência psicológica contra a ex-namorada na madrugada desta quinta-feira (13), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele é professor da rede de ensino particular do município e vai responder por perseguição, injúria e divulgação de cenas de sexo.



Em depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (Deam), a vítima disse que Moacir fazia ligações, enviava mensagens e áudios de forma incessante. Ele também a pressionava psicologicamente, ameaçando tirar a própria vida caso ela não reatasse o relacionamento, encerrado em outubro de 2024. A aconteceu depois que o homem descobriu que a vítima havia feito o registro na delegacia e disse a ela que essa denuncia iria prejudica-lo.



Nos últimos três dias, o comportamento do agressor se intensificou. Na terça-feira (11), ele foi ao local de trabalho da mulher e tentou enganar o porteiro para conseguir encontrá-la. O funcionário suspeitou da atitude e acompanhou os passos do homem, enquanto a vítima se trancava no local. Moacir, então, passou a tocar insistentemente a campainha e bater na porta.



Além disso, ela relatou que Moacir enviou fotos íntimas para seu atual companheiro, além de mensagens e áudios a xingando e humilhando. As investigações apontaram que o homem já possui outros seis registros, todos por violência contra a mulher, envolvendo três vítimas diferentes.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Mônica Areal Brito, esse tipo de crime é recorrente, mas alguns detalhes devem ser observados. "Uma coisa muito importante que não deve ser confundida é o fato de uma pessoa seguir a outra até uma academia, por exemplo. Não se trata de perseguição; o crime acontece de forma reiterada, sendo algo maçante, uma situação que não dá trégua. Portanto, é muito importante que a mulher guarde as provas, já que elas são essenciais para que ela possa obter sucesso na denúncia", afirma.