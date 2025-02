Escolas precisaram ser fechadas por conta da operação - Reprodução/TV Globo

Escolas precisaram ser fechadas por conta da operaçãoReprodução/TV Globo

Publicado 17/02/2025 09:13 | Atualizado 17/02/2025 09:41

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira (17). uma operação nas comunidades Serrinha e Primavera, nos bairros Madureira e Cavalcante, na Zona Norte, contra criminosos envolvidos em guerras territoriais.



As duas comunidades são comandadas por traficantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP). De acordo com a PM, atuam nas regiões agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) e de unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA).



A operação segue em andamento e não há registro de prisões ou apreensões até o momento.



Por conta da ação da PM, escolas da rede municipal precisaram ser fechadas. Na comunidade da Primavera, em Cavalcante, duas unidades escolares foram impactadas. Já na Serrinha, em Madureira, quatro colégios não estão funcionando durante o período da manhã.

Guerra no Juramento