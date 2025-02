Procon-RJ alerta que camarotes da Sapucaí não podem cobrar valores distintos nos ingressos - Foto Divulgação

Publicado 20/02/2025 15:55 | Atualizado 20/02/2025 17:44

A Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon-RJ notificaram nesta quinta feira, 20, três camarotes da Marquês de Sapucaí e a plataforma de vendas de ingressos Ticketmaster por venda de entradas com valores diferenciados para homens e mulheres.



A notificação exige que os camarotes Allegria, Nosso Camarote e Nº1 cobrem o mesmo valor para todos os consumidores, e que, seja ressarcida a diferença de valores para aqueles que pagaram a mais. Os fornecedores têm 48 horas, a partir da notificação, para se adequarem, sob pena de multa.



De acordo com a secretaria e a Autarquia, considerando a existência de dois valores pelo mesmo produto, o consumidor pode exigir que seja cobrado o menor valor. O consumidor que tiver algum problema para adquirir os ingressos ou na devolução de valores poderá entrar em contato pelos canais da pasta e do Procon-RJ.

Em nota enviada para O DIA, o camarote Allegria esclarece que a empresa não pratica qualquer política de preços discriminatória na venda dos ingressos. "Os valores são definidos com base em princípios legítimos de livre concorrência, liberdade empresarial e estratégias comerciais amplamente adotadas no setor de eventos no mundo inteiro."

O DIA entrou em contato com a Ticketmaster e os camarotes Nosso Camarote e Nº1. Mas, até o momento, não houve retorno.