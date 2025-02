Temperaturas na via férrea chegaram a 71°C, provocando a flambagem dos trilhos - Reprodução

Publicado 20/02/2025 17:05 | Atualizado 20/02/2025 17:11

Rio - Um trem do ramal Guapimirim descarrilou na tarde desta quinta-feira (20) nas proximidades da estação Parque Estrela, em Magé, na Baixada Fluminense. De acordo com a SuperVia, o incidente foi causado pela dilatação dos trilhos devido à alta temperatura registrada na via férrea, que chegou a 71°C.

Trilhos foram dilatados pelo calor extremo Reprodução

A concessionária informou que não houve feridos, e todos os passageiros que estavam a bordo foram retirados com segurança.

Equipes da SuperVia trabalham para realizar os reparos necessários e normalizar a circulação, que foi interrompida às 14h40.