Familiares prestaram homenagem a Moise em frente ao quiosque Tropicália, na época do crimeArquivo/Agência O Dia

Publicado 20/02/2025 16:37 | Atualizado 20/02/2025 17:43

Rio – O 1º Tribunal do Júri da Capital marcou para 15 de março o julgamento de dois acusados pela morte do congolês Moïse Kabagambe, então com 24 anos, espancado até a morte em um quiosque da praia da Barra da Tijuca , na Zona Oeste. Eles respondem por homicídio doloso triplamente qualificado, com motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Ambos serão submetidos a um júri popular.

Fábio Pirineus da Silva, conhecido como Belo, e Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca, o Dezenove, tiveram prisão decretada nove dias após o crime, em 2 de fevereiro de 2022.

Há ainda um terceiro agressor, Brendon Alexander Luz da Silva, conhecido como 'Tota'. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), a defesa dele foi a única a recorrer contra a decisão via júri popular, o que provocou um desmembramento do processo, para que a tramitação do caso dos outros dois réus não sofresse interrupção. O processo de Brendon corre agora no Superior Tribunal de Justiça.

O caso

Moïse, que entrou no Brasil como refugiado, em 2011, teve as mãos e os pés amarrados e foi espancado com socos e chutes, golpes de taco de beisebol e pauladas.

Fábio assumiu ter dado pauladas na vítima, já Cristiano confessou participação com agressões, enquanto Brendon aparece nas filmagens imobilizando o congolês no chão – o crime foi todo registrado por câmeras de segurança.

O motivo do ataque, de acordo com relatos colhidos pela Polícia Civil, foi um desentendimento após Moïse cobrar valores de duas diárias de trabalho no quiosque.

Já o trio – que permanece detido preventivamente desde então – alegou que o ataque teria começado após o congolês, supostamente embriagado, tentar pegar uma cerveja da geladeira do Tropicália, quiosque de onde havia sido dispensado cinco dias antes, após beber durante o serviço, segundo o proprietário. Na ocasião, ele já estaria trabalhando no Biruta, quiosque vizinho.

O crime gerou grande comoção com repercussão nacional e internacional, protestos e até relatos de ameaças por parte de familiares do congolês, que, na época, garantiram ter sido inibidos ao ir até o Tropicália para protestar e mostrar indignação pelo assassinato brutal.

Organizações de Defesa dos Direitos Humanos, grupos antirracistas e outras entidades de grande importância, assim como artistas e autoridades foram às redes sociais protestar contra o crime. O caso chamou a atenção das autoridades quanto a condições de trabalho insalubres, maus tratos, abusos e não cumprimento de leis trabalhistas para com os imigrantes que moram no Rio.

Denúncia

Cerca de um mês após o homicídio, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) ofereceu denúncia contra Fábio, Aleson e Brendon . O órgão afirmou que Moïse foi agredido com requintes de crueldade, “como se fosse um animal peçonhento” e que os denunciados “com vontade livre e consciente de matar, em comunhão de desígnios entre si, agrediram a integridade corporal”, do jovem.

A denúncia detalhou que "Brendon, conhecido como Tota, derrubou e imobilizou Moïse, que, já dominado e sem chance de defesa, foi agredido também por Fábio, vulgo Belo, com um pedaço de madeira. E em seguida, Aleson, conhecido como Dezenove", deu continuidade às agressões contra o congolês.

Nova ameaça

No depoimento, ela – que se tornou assistente de acusação no processo – relatou que o indivíduo começou a segui-la na Estrada do Portela, na altura do Shopping Madureira, Zona Norte, por volta das 8h30 de um domingo. Em um determinado momento, o suspeito também teria feito um sinal de arma com a mão. Nervosa, ela buscou ajuda no interior de um supermercado da região.

Após o crime, a família de Moïse recebeu o convite da Prefeitura do Rio e da Orla Rio – administradora dos quiosques na Barra – para gerir um ponto no Parque Madureira – a reportagem procurou a prefeitura para saber se os familiares do congolês seguem à frente do negócio, mas ainda não teve retorno.