Moïse foi vítima de uma barbárie - Divulgação

Moïse foi vítima de uma barbárieDivulgação

Publicado 15/03/2022 13:14 | Atualizado 15/03/2022 15:03

Rio - Após conversas com o secretário municipal de Fazenda do Rio, Pedro Paulo, familiares de Moïse Kabagambe aceitaram administrar um ponto no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento (SMF) nesta terça-feira (15), que ainda não divulgou quando o estabelecimento será inaugurado. O congolês, de 24 anos, foi espancado até a morte no último dia 24 de janeiro, no quiosque Tropicália, na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.A decisão pelo local foi feita em conjunto entre a pasta e os parentes de Moïse Kabagambe. Inicialmente, a Orla Rio havia oferecido o Tropicália para ser comandado pela família. Entretanto, em uma reunião no dia 15 de fevereiro, eles declararam a preferência por operar em um outro local, por não se sentirem confortáveis em assumir a operação do quiosque que vai ficar ao lado do memorial ao jovem.Mesmo com a recusa pelo ponto no local da tragédia, a concessionária manteve as condições de compromisso ofertadas, que autorizam o uso de um espaço comercial até 2030, com isenção de aluguel, todo o suporte jurídico e contábil, além de treinamento para a gestão do local. Dessa forma, foram apresentadas outras alternativas para os familiares, que optaram pelo quiosque no Parque Madureira.