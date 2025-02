Agentes da Rio+Saneamento estiveram no local para fazer reparos, mas problema não foi resolvido - Arquivo pessoal

Publicado 24/02/2025 15:46 | Atualizado 24/02/2025 18:37

Rio - Moradores de Campo Grande, na Zona Oeste, denunciam falta de água há, pelo menos, 20 dias na região conhecida como Rio da Prata. Segundo eles, em algumas residências é ainda pior: o abastecimento não acontece há um mês.

De acordo com uma moradora, que preferiu não se identificar, o problema começou após o fechamento das represas que abasteciam a região.

"Já tem uns 30 dias algumas casas sem água, há uns 20 dias a maioria das casas. Aqui tem represas, mas a Rio+Saneamento as fechou, não procuraram uma solução e a gente só ficou sabendo disso depois que acabou a água", disse.

Aos moradores, a Rio+Saneamento, responsável pela distribuição de água, alegou que a qualidade da água estava imprópria para consumo. Em entrevista ao DIA, a mulher disse que a empresa fez manobras, mas o problema não foi resolvido.

"Tentaram fazer uma manobra aqui na praça, abriram um buraco e não adiantou nada. Parece que estão perdidos e os moradores passando essa dificuldade horrível", desabafou.

Apesar da empresa estar disponibilizando caminhões-pipa, a quantidade não tem sido suficiente para suprir a necessidade de todos os moradores. "Carros pipas não estão dando conta, faz muito calor, idosos sofrendo com a falta d'água, crianças, famílias inteiras", contou.

Nas redes sociais, outros moradores reclamam do descaso da empresa com a região e dizem que há muitas crianças e idosos que residem nas ruas sem água.

"Nós, o povo do Rio da Prata, de Campo Grande, estamos passando por essa situação há meses. Moro aqui há muito tempo e nunca passei por essa situação que estou passando agora, é uma covardia o que essa empresa está fazendo. No bairro tem muitos idosos, crianças, pessoas em tratamento sério, acamados, e essa empresa parece que não está nem aí para o povo, só estamos pedindo que reative nossas represas fazendo um tratamento e fiscalização, socorro!", pediu uma.

O problema se agrava quando se fala em calor: nas últimas semanas, o Rio de Janeiro bateu recorde de temperatura mais alta no mês de fevereiro.

"Os moradores do Rio da Prata, de Campo Grande, estão há semanas sem água, manobras feitas em vão, famílias sem água em total desespero. Numa região de cachoeira, as represas foram desativadas pela empresa que parece não querer ter trabalho. Algo tem de ser feito para ontem, a galera quer água, viver dignamente, não desculpas e tentativas no escuro. Por favor!", exclamou outra.

Uma terceira moradora usou as redes para reclamar, ainda, sobre o buraco aberto pela empresa durante a tentativa de fazer a água chegar às residências que, além de não ter resolvido o problema, deixou um enorme buraco vazando água na rua.

"Falta de respeito com os moradores do Rio da Prata. São mais de 20 dias sem água e a empresa não dá solução. Abre buraco no meio da rua e deixa a água vazando, enquanto isso nossas casas sem um pingo de água!"

Procurada, a Rio+Saneamento informou que em razão das altas temperaturas e do consumo elevado, combinado com a estiagem, o fornecimento de água impactou a região do Rio da Prata, em Campo Grande, nesta segunda (24).

"Para minimizar o impacto à população, a concessionária vem realizando ajustes operacionais para melhorar a regularidade do fornecimento. Clientes impactados vêm sendo atendidos com o envio de caminhão-pipa. A solicitação pode ser feita através do 0800 772 1025. A orientação é para que os consumidores utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais ou que exijam grande consumo neste período", diz trecho da nota.