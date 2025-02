A sede da Maximus segue interditada, 12 dias após o incêndio - Renan Areias/ Agência O Dia

A sede da Maximus segue interditada, 12 dias após o incêndioRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 24/02/2025 16:47 | Atualizado 24/02/2025 17:19

Seis deles (quatro mulheres e dois homens) estão no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas só quatro foram encaminhados à enfermaria. Os demais permanecem no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Já no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, uma paciente segue estável no CTI. Não há previsão de alta dos pacientes.

Dos 21 trabalhadores resgatados pelos Bombeiros, 12 tiveram alta; uma foi transferida para uma unidade particular de saúde. A única morte registrada foi a de Rodrigo de Oliveira, que não resistiu a complicações no sistema respiratório, no dia 16

Família comemora

DIA. Débora Magalhães, filha da costureira Penha Regina Magalhães, de 62 anos, uma das pacientes no Getúlio Vargas , celebrou a evolução no quadro da mãe: "Ela permanece no CTI, mas está ótima. Talvez possa ir para a enfermaria amanhã (terça-feira, 25)”, disse ao

"Ela interage e conversa muito bem. Só tem dificuldades para andar, mas está fazendo fisioterapia", completou Débora.

Investigações

A Polícia Civil informou que agentes da 21ª DP (Bonsucesso) seguem com as investigações, ouvindo testemunhas e realizando outras diligências para apurar as causas do incêndio. A sede da fábrica segue interditada para apuração de uma possível ação criminosa e por risco de desabamento. Uma nova perícia será feita no local para complementar os exames realizados anteriormente – ainda não há data para o trabalho. Equipes estiveram no local no último dia 19.

Na segunda (17), os proprietários da Maximus prestaram depoimento sobre o incêndio. A fábrica era responsável por confeccionar uma parte significativa das fantasias de escolas da Série Ouro. São elas: Arranco do Engenho de Dentro, União do Parque Acari, União da Ilha, Porto da Pedra, Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu – as últimas quatro foram as mais afetadas e não serão rebaixadas no Carnaval 2025

Devido à aproximação do Carnaval, todas as máquinas de sublimação, corte e costura operavam 24 horas a partir de conexões irregulares com a rede.

Na ocasião, o delegado afirmou que uma das principais suspeitas é de que o incêndio tenha começado no maquinário do primeiro andar. A informação coincide com os relatos de trabalhadores que ficaram presos na fábrica. Segundo eles, as chamas tiveram início no térreo.

A polícia também constatou que há dois CNPJ's funcionando no mesmo local da fábrica. Trata-se da Maximus Ramo Confecções de Vestuário e a Bravo Zulu Confecções e Representações Ltda. Segundo o delegado Dorigo, as duas empresas estão registradas para a mesma função.