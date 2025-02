Criminoso dentro do bueiro, onde cometia os furtos - Divulgação / Seop

Publicado 26/02/2025 12:37

Rio - Agentes do programa BRT Seguro prenderam, na madrugada desta quarta-feira (26), um homem por tentativa de furto de cabos no Terminal Santa Cruz, na Zona Oeste. Ao chegarem ao endereço, as equipes flagraram o criminoso dentro de um bueiro, onde ocontecia o furto.

A ação ocorreu após o Centro de Controle Operacional da Mobi-Rio identificar três suspeitos no local, porém dois conseguiram fugir antes da abordagem. O homem detido confessou a intenção do crime e revelou que o material seria retirado do terminal com a ajuda de um caminhão.

O ladrão, que já tinha passagem pelo mesmo delito, foi encaminhado à 36ª DP (Santa Cruz). A polícia segue à procura dos outros dois envolvidos.