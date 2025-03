Há registro de chuva fraca a moderada em alguns pontos da cidade - Reprodução

Publicado 20/03/2025 06:57





Segundo o Centro de Operações, os moradores da região estão abrigados na Associação de Moradores da Fazenda Botafogo, na Rua Ender, nº 131) A Escola Municipal Andrea Fontes Peixoto, na Rua Fausto e Castro, no Parque Columbia, também foi aberta para prestar auxílio à população, mas não houve procura de nenhuma família.



Os bairros mais afetados pelas chuvas foram: Barra da Tijuca/Barrinha, na Zona Oeste; o Alto da Boa Vista e Anchieta, na Zona Norte; Bangu, na Zona Oeste; Rocinha, Zona Sul; e Barra/Riocentro.



Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver alagamentos registrados na cidade. Em um dos vídeos, um morador aparece com a água pouco abaixo do pescoço após transbordamento do Rio Acari e afirma ter resgatado a família de casa.



No Riocentro, um carro ficou parcialmente submerso. Em outros pontos, como as ruas do Jardim América e de Bangu também aparecem alagadas. Ainda em Bangu, o serviço do BRT foi afetado por conta das chuvas. A conexão 68 ( Bangu x Deodoro), por exemplo, precisou ser temporariamente interrompida.



CIDADE DO RIO EM ESTÁGIO DE ATENÇÃO!

Parque Colúmbia - Acari tá debaixo d'água. Moradores estão ilhados; o rio transbordou e a água das enchentes invadiram as casas. pic.twitter.com/464nNACfBH — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) March 20, 2025

Tudo alagado no bairro do Rio centro, Jacarepaguá. pic.twitter.com/G2TDTG5UcR — (@PlantaoRio_) March 20, 2025

Estação de Bangu

RIO DE JANEIRO pic.twitter.com/RFZYsn3vnD — Notícias Rio N.t S.G (@NotciasRio1) March 20, 2025

choveu no rj e bangu city tá assim pic.twitter.com/injMYFTdoT — bea D-94 (@jiminarson) March 19, 2025

No Ingá, em Niterói, na Região Metropolitana, por volta das 22h45, dois transformadores explodiram na Rua Tiradentes. No momento, chovia forte e algumas ruas estavam alagadas, com muito lixo boiando entre os carros que se arriscavam nas vias.

Em nota, Enel Rio informou que uma equipe está no endereço mencionado realizando os reparos no transformador de energia afetado pela queda de uma árvore durante as chuvas. A previsão é que o fornecimento de energia seja normalizado até as 13h desta quinta (20).

Até o momento, o Centro de Operações Rio ainda atua em duas ocorrências de queda de árvores, sendo uma na Rua Haddock Lobo, próximo da Avenida Paulo de Frontin, no Estácio, e outra na Estrada das Canoas, na Gávea Pequena.

Há também bolsões de água na Avenida Prefeito Sá Lessa, na Pavuna; Rua Doutor Lessa, altura do Viaduto de Realengo, em Realengo; Rua Edgard Werneck, altura da Rua Serrano, Freguesia; Rua Rodrigo Cabral, na altura da Escola Municipal Alexandre de Gusmão, no Parque Columbia.

De acordo com Defesa Civil Municipal, não houve acionamento de nenhuma das 164 sirenes instaladas nas 103 comunidades com o Sistema de Alerta e Alarme. De acordo com o órgão, até às 23h10 de quarta-feira (19), não houve índice pluviométrico suficiente para que os equipamentos fossem acionados. Foram nove chamados para o órgão até as 23h, a maior parte deles relacionadas a vistorias de muros por ameaça de queda.

A cidade segue em estágio 2 durante a manhã desta quinta (20) devido aos riscos de chuva nas próximas horas. A previsão é de possibilidade de chuva fraca a moderada ao longo do dia. O deslocamento de uma frente fria, a entrada de umidade do oceano e a atuação de ventos em altos níveis da atmosfera seguem influenciando o tempo. As temperaturas apresentarão declínio, com máxima prevista de 27ºC. Os ventos estarão fracos a moderados.