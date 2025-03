Polícia Federal realiza buscas em endereços na Barra da Tijuca e no Recreio - Divulgação

Publicado 20/03/2025 07:41 | Atualizado 20/03/2025 09:55

Rio - A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (20), uma operação contra um esquema internacional de tráfico de armas. Segundo as investigações, a quadrilha enviou cerca de 2 mil fuzis de Miami, cidade dos Estados Unidos, para comunidades controladas pelo Comando Vermelho (CV) no Rio. Até o momento, um homem foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio após atirar contra policiais. Não houve feridos.

Agentes cumprem 14 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos de participação no grupo criminoso, na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Além dos mandados, a Justiça determinou o sequestro e o bloqueio de bens e ativos no valor de R$ 50 milhões.

No Recreio, um dos alvos atirou contra a equipe que cumpria a busca e apreensão em sua casa. Segundo a PF, o homem é um miliciano que atua na comunidade do Terreirão. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.

Segundo a PF, a investigação identificou o verdadeiro líder da quadrilha, que se utiliza de pessoas físicas e jurídicas para aquisição de imóveis e bens voltados para a lavagem do dinheiro obtido por meio do tráfico internacional de armas.



Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de armas, organização criminosa, lavagem de capital, evasão de divisas, corrupção ativa e corrupção passiva.

A Operação Cash Courier tem esse nome como referência à uma das formas empregadas pela organização criminosa para fazer a remessa dos valores destinados e obtidos por meio do tráfico internacional das armas, utilizando integrantes do grupo para movimentar dinheiro em espécie.

A ação acontece com apoio do Ministério Público Federal (MPF), do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cifra) - órgão integrante da Polícia Civil - e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Cerca de 80 policiais federais e 10 policiais civis cumprem os mandados.

Apreensão no Galeão



A operação é desdobramento da Operação Senhor das Armas, realizada em 2017, A operação é desdobramento da Operação Senhor das Armas, realizada em 2017, na qual foram apreendidos 60 fuzis no Aeroporto Internacional Tom Jobim , o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte. Entre os armamentos estavam os modelos AK 47, G3 e AR 10.

As investigações apontaram que esses fuzis seriam entregues a traficantes da comunidade da Rocinha, na Zona Sul, e para comunidades de São Gonçalo, na Região Metropolitana. As armas chegaram no Rio através de uma carga de aquecedores de piscina.