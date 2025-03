Incêndio não deixou feridos, mas três pacientes precisaram ser transferidos para outra unidade - Reprodução/TV Globo

Publicado 20/03/2025 08:22

Rio - Um incêndio atingiu o Hospital Municipal Barata Ribeiro, na Mangueira, na Zona Norte, na madrugada desta quinta-feira (20). As chamas tiveram início por volta de 1h50 e foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. O fogo não deixou feridos, mas três pacientes precisaram ser transferidos para outra unidade da rede.

Os quartéis de Vila Isabel e Benfica foram acionados às 1h54 para o incêndio no hospital, que fica na Avenida Visconde de Niterói, e conseguiram controlar as chamas às 3h43. A Secretaria Municipal de Saúde informou que duas salas da unidade pegaram fogo, por conta de um curto circuito provável em um computador na sala da melhoria médica. Um pequeno depósito de suprimentos que fica ao lado também foi atingido.

O hospital ainda ficou sem energia durante o combate ao incêndio. De acordo com a Light, um galho de árvore provocou um curto-circuito em uma das alimentações do local mas, durante todo o período, a unidade manteve uma linha disponível por outro alimentador da concessionária. "A decisão de desligar a carga foi tomada pelo responsável pela manutenção do hospital, em razão de um incêndio dentro da própria instalação".



Ainda de acordo com a Light, a situação foi resolvida após a remoção do galho e o fornecimento de energia ao hospital foi normalizado. A Secretaria afirmou que na manhã desta quinta-feira todos os setores essenciais do HMBR estão funcionando, mas as atividades ambulatoriais foram suspensas e serão remanejadas para a próxima semana.