Equipes da Guarda Municipal atuam na Gardênia Azul para garantir abertura de quiosques - Divulgação

Equipes da Guarda Municipal atuam na Gardênia Azul para garantir abertura de quiosquesDivulgação

Publicado 20/03/2025 08:53

Rio - Os quiosques interditados irregularmente na Avenida Isabel Domingues, na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio, estão reabrindo aos poucos na manhã desta quinta-feira (20). No local, agentes da Guarda Municipal e da Subprefeitura de Jacarepaguá atuam para garantir o funcionamento dos estabelecimentos. Segundo investigações, a ordem de fechamento teria sido estabelecida por criminosos.De acordo com a Polícia Militar, o comando do 18º BPM (Jacarepaguá) também reforça o policiamento na região, com equipes atuando em baseamentos e ostensivamente, atentas a qualquer alteração e ao dispor dos moradores e comerciantes locais.

No fim da manhã, os dois funcionários foram transferidos, junto de outros presos, da 32ªDP (Taquara) para o presídio de Benfica, onde aguardam pelas audiências de custódia.

fotogaleria

Apesar disso, o clima ainda é de tensão na região e nem todos os quiosques foram reabertos. Moradores suspeitam que haverá cobrança de taxa por parte do tráfico para manter o funcionamento do comércio.Na quarta (19), os trabalhadores foram surpreendidos com placas de interdição, com uma ordem de comparecimento à sede da associação de moradores, que fica na Rua Peroba, nº 378. Os donos dos estabelecimentos deveriam comparecer até o local apresentando documento de identificação, comprovante de residência e comprovante de posse emitido pela Prefeitura do Rio.Na ocasião, a Polícia Civil foi acionada para verificar denúncia de que uma facção criminosa teria se apropriado de quiosques, construídos pelo município e cedidos para comerciantes locais. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) participou da ação.De acordo com a Prefeitura do Rio, o município não interditou nenhum estabelecimento e eles podem abrir sem qualquer restrição.No fim da tarde, o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, e o Subprefeito de Jacarepaguá, Igor Lima, conversaram com os proprietários dos quiosques reforçando que não há nenhuma interdição e proibição para trabalho e que a única taxa a ser paga por eles é Taxa de Utilização de Área Pública, obrigatória para todos os comerciantes ambulantes.Policiais civis da 32ª DP (Taquara), com apoio da Polícia Militar, prenderam, ainda na quarta-feira (19), dois funcionários da Associação de Moradores da Gardênia Azul. Segundo apurado, eles eram responsáveis por receber a documentação dos comerciantes dos quiosques, após os estabelecimentos terem sido interditados de forma irregular pela associação.Os dois funcionários foram encontrados na sede da associação recebendo a documentação. Ambos foram presos por usurpação de função pública qualificada, em razão de estarem exercendo de forma ilegal e arbitrária uma atividade exclusiva do Poder Público. Os agentes também apreenderam computadores e documentos.As investigações dos crimes que ocorrem na Gardênia Azul estão em andamento. Até o momento, as diligências realizadas colheram material que confirma a vinculação da facção criminosa que atua no tráfico de drogas com a Associação de Moradores, na apropriação e controle de imóveis residenciais e comerciais na região.