Cristo Redentor ganha nova iluminação para alertar perigos da obesidade Divulgação / Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor

Publicado 20/03/2025 12:50

Rio - O Cristo Redentor, principal cartão postal da cidade do Rio, será iluminado a partir das 20h desta quinta-feira (20), para uma ação da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), que visa alertar sobre os riscos e vilões da doença.



A iniciativa faz parte do programa global "Mudar o Mundo Pela Nossa Saúde", uma campanha que busca expôr e conscientizar sobre os fatores e riscos ocultos que fazem crescer o avanço da obesidade. Segundo a Abeso, este é um problema complexo e influenciado por elementos do dia a dia das pessoas.

Um dos maiores "vilões ocultos", diz a entidade, são as mudanças climáticas que impactam a disponibilidade dos alimentos naturais e a falta de planejamento urbano, que retira as práticas de atividades físicas.



Conforme o Atlas Mundial da Obesidade de 2025, calcula-se que 31% da população adulta do Brasil viva com a doença e 68% vivem com excesso de peso. O problema causa 60 mil mortes prematuras no país, relacionado a diabetes tipo 2, hipertensão e doenças de coração.



As projeções indicam que, se não forem tomadas medidas por órgãos de saúde, 119 milhões de pessoas podem chegar a um peso acima do Índice de Massa Corporal (IMC) considerado saudável até o ano de 2030.



“Não podemos mais tratar a obesidade como uma responsabilidade apenas do indivíduo. Fatores sistêmicos e estruturais desempenham um papel crucial nesse cenário. Iluminar o Cristo Redentor é uma forma de dar visibilidade a essas questões e chamar a atenção da sociedade para a necessidade de mudanças concretas”, alerta Fabio Trujilho, presidente da Abeso.



A Abeso é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1986, cujo objetivo é estudar, prever e tratar a síndrome metabólica.