Hospital Municipal Barata Ribeiro foi atingido por incêndio nesta quinta-feira - Divulgação

Publicado 20/03/2025 14:12 | Atualizado 20/03/2025 16:59

Rio - O Hospital Municipal Barata Ribeiro, atingido por um incêndio na madrugada desta quinta-feira (20) , não tem autorização do Corpo de Bombeiros para funcionamento. De acordo com a corporação, a unidade de saúde localizada na Mangueira, na Zona Norte, está em processo de regularização.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, há anos, trabalha para buscar o primeiro alvará dos hospitais junto aos Bombeiros.

"Atualmente, 30,1% das unidades da rede já têm alvará e o restante está em processo de regularização, cujas atualizações são publicadas periodicamente no Diário Oficial do Município", comunicou a pasta. Ainda de acordo com a secretaria, o hospital estava com os extintores carregados e o plano de evacuação funcionou adequadamente.

O incêndio começou por volta de 1h50 e foi controlado pelos militares cerca de duas horas depois. O fogo não deixou feridos, mas três pacientes precisaram ser transferidos para outro hospital da rede.

A SMS informou que duas salas da unidade pegaram fogo por causa de um curto-circuito provável em um computador na sala da melhoria médica. Um pequeno depósito de suprimentos que fica ao lado também foi atingido.

O hospital ainda ficou sem energia durante o combate ao incêndio. De acordo com a Light, um galho de árvore provocou um curto-circuito em uma das alimentações do local, mas, durante todo o período, a unidade manteve uma linha disponível por outro alimentador da concessionária. "A decisão de desligar a carga foi tomada pelo responsável pela manutenção do hospital, em razão de um incêndio dentro da própria instalação", explicou a empresa.