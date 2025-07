Corpo de Preta Gil chega ao Theatro Municipal para velório - Thiago Mattos / Brazil News

Corpo de Preta Gil chega ao Theatro Municipal para velório Thiago Mattos / Brazil News

Publicado 25/07/2025 07:59

Rio - O corpo de Preta Gil chegou ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Centro, por volta das 7h, nesta sexta-feira (25). A cerimônia de despedida da artista, que morreu aos 50 anos, no domingo (20), após uma luta contra o câncer, será aberta ao público no local, entre às 9h às 13h.

Fãs já se encontram na porta do Theatro para conseguirem prestar às últimas homenagens à filha de Gilberto Gil. Alguns deles estão com cartazes com dizeres como: "Descanse em paz" e "Você foi uma mulher exemplar, guerreira e deixou seu legado".