O motorista foi rendido e teve o celular roubado enquanto estava com uma criança no colo - Reprodução

Publicado 25/07/2025 08:38 | Atualizado 25/07/2025 11:59

Rio - Câmeras de seguranças registraram o momento em que um criminoso abordou e roubou o celular de um homem com uma criança no colo na Rua Sargento Valder Xavier de Lima, em Bento Ribeiro, na Zona Norte. O caso aconteceu por volta das 19h da última quarta-feira (23).



Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que o bandido, que pilotava uma motocicleta, se aproxima de um veículo que havia acabado de estacionar. Pela janela do carona, ele aponta a arma para o motorista, que pega a menina no colo e sai do carro com as mãos para o alto.

Em seguida, o criminoso desce da moto e vai na direção das vítimas, obrigando o condutor a entregar e desbloquear o celular. Logo depois, ele foge. Na sequência, o homem fecha a porta do carro e vai embora com a criança. Ninguém ficou ferido na ação.



Veja vídeo:



Procurada, a Polícia Militar informou que agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo no bairro. No local, a vítima relatou ter sido rendida por um homem, que fugiu antes da chegada dos policiais.



Ainda de acordo com o comando da unidade, responsável pelo policiamento na região, o combate a roubos e furtos em vias públicas é intensificado com o emprego de viaturas, moto patrulhas e ações baseadas em dados de inteligência.



"O comando do 9° BPM (Rocha Miranda) trabalha por meio de seus setores de inteligência, com o objetivo de identificar e prender os envolvidos nesse tipo de delito", disse em nota.

O caso foi registrado na 30ª DP (Marechal Hermes). Segundo a Polícia Civil, a vítima prestou depoimento, agentes analisam imagens de câmera de segurança e realizam outras diligências para apurar autoria do crime.