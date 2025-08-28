Estação Mercadão de Madureira opera com intervalo médio de mais de uma hora - Arquivo/Renan Areias/Agência O Dia

Estação Mercadão de Madureira opera com intervalo médio de mais de uma horaArquivo/Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 28/08/2025 06:52

Rio - Um tiro atingiu a rede aérea da SuperVia nas proximidades da estação de Barros Filho, na Zona Norte, e provocou o fechamento de quatro estações, afetando a circulação de trens na manhã desta quinta-feira (28). Segundo relatos de moradores, a região tem sido alvo frequente de confrontos entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) devido à disputa por território.



De acordo com a concessionária, as estações temporariamente fechadas são: Honório Gurgel, Rocha Miranda, Costa Barros e Barros Filho. Além disso, a circulação dos trens do ramal Belford Roxo ocorre apenas entre Belford Roxo x Pavuna, com intervalo médio de 15 minutos, e da Central do Brasil x Mercadão de Madureira, com intervalo médio de 80 minutos. Técnicos já foram acionados para os reparos necessários.

Procurada, a Polícia Militar informou que equipes do 41ºBPM (Irajá) realizavam patrulhamento na localidade quando foram atacadas a tiros por criminosos na Estrada João Paulo e houve confronto. Após cessarem os disparos, um homem foi encontrado ferido com um fuzil. Ele precisou ser socorrido à UPA de Costa Barros e, posteriormente, transferido ao Hospital Carlos Chagas. A ocorrência segue em andamento na 39ªDP (Pavuna).

Nas redes sociais, passageiros comentaram sobre os transtornos. "Ninguém merece ficar sem trem, logo o Belford Roxo. Meu Deus do céu! Onde que a gente vai parar com tanta violência e tanto tiroteio? Rio de Janeiro precisa de paz", disse um usuário.

"O trem ramal Belford Roxo parou de funcionar e Pavuna está um inferno porque está todo mundo indo pro metrô", relatou outra.