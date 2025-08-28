A ação é realizada por policiais civis da 78ªDP (Fonseca) - Reprodução

Publicado 28/08/2025 07:26

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (28), uma operação contra integrantes de uma quadrilha especializada em fraudes contra idosos. Na ação, agentes da 78ª DP (Fonseca), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), para cumpriram mandados de busca e apreensão em Bangu, na Zona Oeste, e prenderam um homem.

Segundo as investigações, o grupo se apresentava falsamente como funcionários de prefeituras, alegando oferecer supostos benefícios sociais. Dessa forma, conseguiam acesso a dados bancários das vítimas, principalmente aposentados e pensionistas, que tinham suas contas movimentadas de forma fraudulenta.



Os agentes descobriram ainda que os criminosos utilizavam documentos falsos, aplicativos e transferências via Pix para efetuar os golpes.





