Espaço Mix Botafogo tinha 400m² dividos em 40 pequenos boxes - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 28/08/2025 08:35

Rio - O Espaço Mix Botafogo, na Zona Sul, foi alvo de demolição, nesta quinta-feira (28). O centro comercial ocupava ilegalmente o espaço da calçada, entre as ruas Real Grandeza e Voluntários da Pátria, uma das principais áreas do bairro, e tem uma dívida milionária de IPTU com o município. Os lojistas não sabiam das irregularidades e precisaram tirar mercadorias do local.

A demolição foi realizada pelas secretarias municipais de Ordem Pública (SEOP) e de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento (SMDU). De acordo com as pastas, a construção ocupava ilegalmente áreas de afastamento e recuo, vinha sendo notificada e multada há mais de 12 anos e acumula cerca de R$ 3 milhões em dívidas de IPTU. O imóvel tinha cerca 400m², divididos em 40 pequenos boxes, e era explorado irregularmente pelo proprietário, sem alvará adequado para o tipo de operação.

"São mais de dez anos acumulando irregularidades. Uma coleção de irregularidades, ele já teve oito infrações, quatro intimações, quatro pedidos no Ministério Público de demolição e o proprietário, infelizmente, nunca buscou se regularizar. Até chegar a esse ponto, tem uma série de recursos, é dado o direito de defesa, ele pode se regularizar, fazer um projeto para ocupar a área devida. O que ele fez aqui foi ocupar um espaço público que ele não tem direito e alugar esse espaço público para os lojistas", apontou o secretária titular da SMDU, Gustavo Guerrante.

A ação contou com retroescavadeira, caminhões baú e basculantes e cerca de 30 agentes, e teve apoio da Subprefeitura da Zona Sul, Guarda Municipal, Comlurb e CET-Rio. "Trata-se de mais uma ação voltada para o uso ordenado e legal do espaço público (...) Semana passada demolimos duas construções irregulares em uma comunidade de Vargem Grande, na Zona Oeste. Hoje estamos atuando numa esquina super movimentada do bairro de Botafogo, coração da Zona Sul. Ordem para todos", pontuou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Os cerca de 40 lojistas que trabalhavam no Espaço Mix não sabiam das irregularidades e precisaram retirar as mercadorias, na quarta-feira (27). "Os comerciantes são vítimas da omissão do proprietário, que por anos escondeu a situação irregular do imóvel. Ontem, eles contaram com total apoio da prefeitura para retirar suas mercadorias e também colocamos à disposição um depósito para que pudessem guardar seus materiais com segurança", informou o subprefeito da Zona Sul, Bernardo Rubião.

Procurado, o Espaço Mix Botafogo informou que não é parte em processo administrativo ou judicial envolvendo o imóvel e que a ordem de desocupação e demolição do espaço "chegou ao seu conhecimento no exato momento do seu cumprimento, sem que lhe tivesse sido oportunizada a adoção de quaisquer providências ou medidas junto à Prefeitura".

A empresa afirmou também que possui alvará do corpo de bombeiros, alvará de funcionamento e "vem quitando regularmente o IPTU". A nota diz ainda que a assessoria jurídica não teve acesso à integra dos processos administrativos, mas adotará as providencias jurídicas cabíveis. "A empresa está em contato com os lojistas, disponibilizando todo o apoio logístico e jurídico necessário", completou.

Lei de Mais-Valia

A iniciativa faz parte da campanha de fiscalização urbanística e da aplicação da lei de Mais-Valia, que oferece até 50% de desconto para quem regularizar até 30 de setembro, com pagamentos à vista. Também é possível parcelar o valor em até 60 vezes. O objetivo é ampliar a legalidade urbanística na cidade, modernizar os processos e oferecer condições mais acessíveis para quem quiser se regularizar. As informações podem ser conferidas no site da prefeitura

"Estamos avançando com a Mais-Valia para quem quer regularizar, mas também seguimos firmes na fiscalização. Esse imóvel estava irregular há anos e, mesmo assim, o proprietário lucrava cerca de R$ 60 mil por mês com os lojistas. Não é justo ganhar dinheiro com o que está fora da lei", afirmou Guerrante. "Vale ressaltar que é uma regularização relativamente simples de ser feita (...) Uma vez que você paga essa Mais-Valia, ela não é temporária, você agregou um espaço no seu projeto para sempre".

*Colaborou Reginaldo Pimenta