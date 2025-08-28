Ney Ferreira, de 72 anos, desapareceu na Vila da Penha - Reprodução

28/08/2025

Rio - A família de Ney Ferreira, de 72 anos, busca informações sobre o paradeiro do idoso, que desapareceu no último domingo (24) após sair para passear nas redondezas da Vila da Penha, na Zona Norte. Segundo parentes, ele tem esquizofrenia, mas é uma pessoa lúcida e independente.

Ele foi visto pela última vez no Largo do Bicão, por volta das 16h. De acordo com o sobrinho, Leandro Ferreira, de 48 anos, era comum que Ney saísse após o almoço para passear pelas ruas da Vila da Penha.

"Ele mora com meu pai, minha mãe e meu irmão. Ele tem esquizofrenia, mas há muito tempo medicado, nunca trouxe alteração. Nunca teve problema, é lúcido, faz as coisas. [Ele] Sai depois do almoço e vai dar umas voltas, para conversar com os amigos dele, jogar uma carta", explicou.

Porém, desta vez, não retornou para casa. Ainda segundo o sobrinho, Ney saiu de casa sem documentos, somente com a chave.

"Ele saiu de casa por volta das 14h, como sempre sai, e não voltou. O último contato foi com um amigo, que viu ele no Largo do Bicão. E depois disso aí, a gente está esperando", desabafou.

Nesta quinta-feira (28), Leandro e outros familiares seguem buscando pelo idoso em hospitais e ruas.

"Vira e mexe vem notícias. Falaram que ele estava próximo ao Guanabara, acabei de sair de lá agora. Um amigo falou que ele comeu um cachorro quente aqui próximo de casa no domingo à noite. Estamos sempre aqui monitorando os hospitais também, passando para dar uma olhada se alguém reconhece, se chegou alguém", disse.

Leandro assumiu ainda que a família está bastante abalada com o ocorrido e preocupada com a possibilidade de Ney não estar mais tomando a medicação.

"A gente está abalado e preocupado demais, até porque ele já não deve estar tomando mais o medicamento. Está todo mundo apreensivo, andando para lá e para cá, pedindo ajuda aos amigos. Ele, aqui na Vila da Penha, é bem conhecido, porque anda tudo aqui, ajuda as pessoas, faz pagamento, faz jogo na loteria", expôs.

Ney tem cerca de 1,70m, cabelos grisalhos e curtos e olhos castanhos. É magro, tem manchas nas pernas e anda mancando. No momento em que desapareceu, ele vestia camisa, bermuda e chinelos.

O desaparecimento foi registrado na 48ª DP (Seropédica).

Quem tiver informações sobre o paradeiro do idoso, pode fazer contato com a família pelo telefone 21 99853-5618 (Leandro) ou pelo Disque-Denúncia (2253-1177).

