Fraude no setor de combustíveis. Cumprimento de mandados de busca e apreensão. Na foto, movimentação de agentes chegando à sede do MPRJ, no Centro do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta

Fraude no setor de combustíveis. Cumprimento de mandados de busca e apreensão. Na foto, movimentação de agentes chegando à sede do MPRJ, no Centro do Rio de JaneiroReginaldo Pimenta

Publicado 28/08/2025 11:17

Rio - Agentes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro cumpriram nesta quinta-feira (28) cinco mandados de busca e apreensão contra envolvidos em um esquema nacional de fraude no setor de combustíveis, que causou um prejuízo bilionário aos cofres públicos. As ações acontecem em Manguinhos, na Zona Norte, no Centro da cidade e em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.



As diligências fazem parte da operação nacional Carbono Oculto, iniciada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP). Segundo o órgão paulistano, o esquema criminoso conta com a participação de integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e movimentava recursos bilionários através da adulteração e distribuição irregular de combustíveis, fraudes fiscais e ambientais, além de ocultação de valores em redes de empresas de fachada e fintechs. De acordo com o MPSP, o valor estimado de tributos sonegados supera R$ 7,6 bilhões.



Ao todo, são cumpridos 200 mandados de busca e apreensão contra 350 alvos em dez estados que estariam envolvidos no domínio de toda a cadeia produtiva do setor do material energético que, segundo o MP, teve boa parte "capturada" pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).





A operação é composta por promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Estado de São Paulo e do Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, Civil e Militar, Receita Federal, Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Agência Nacional do Petróleo (ANP), Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE), por meio do Grupo de Atuação Especial para Recuperação Fiscal (Gaerfis), além dos Gaecos dos Ministérios Públicos do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina e do Rio de Janeiro.



Operação Nacional



. Equipes da Polícia Federal e Militar, promotores do Gaeco, além de agentes e fiscais das Receitas Estadual e Federal, cumprem mandados no local. Só na avenida, estão concentrados 42 alvos, entre empresas, corretoras e fundos de investimento, distribuídos em cinco endereços, incluindo edifícios icônicos da região.



De acordo com as autoridades, a principal instituição de pagamentos investigada, a BK Bank, registrou R$ 17,7 bilhões em movimentações financeiras suspeitas. A Receita Federal estima que o esquema criminoso tenha sonegado R$ 1,4 bilhão em tributos federais. O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo (Cira) pediu à Justiça o bloqueio de bens para recuperar os tributos estaduais sonegados, que somam R$ 7.672.938.883,21. Dos endereços que foram alvos na ação desta quinta-feira, estão localizadas a Empresarial Passeio, no Centro do Rio, e a Rodopetro Distribuidora de Petróleo, em Duque de Caxias. Procuradas pela reportagem, ambas não se manifestaram até o momento. O espaço segue aberto para manifestações. O Ministério Público do Rio de Janeiro não soube informar qual seria a participação das empresas no esquema.A operação é composta por promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Estado de São Paulo e do Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, Civil e Militar, Receita Federal, Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Agência Nacional do Petróleo (ANP), Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE), por meio do Grupo de Atuação Especial para Recuperação Fiscal (Gaerfis), além dos Gaecos dos Ministérios Públicos do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina e do Rio de Janeiro. A Avenida Faria Lima, principal centro financeiro do país, amanheceu nesta quinta-feira (28) sob forte presença policial . Equipes da Polícia Federal e Militar, promotores do Gaeco, além de agentes e fiscais das Receitas Estadual e Federal, cumprem mandados no local. Só na avenida, estão concentrados 42 alvos, entre empresas, corretoras e fundos de investimento, distribuídos em cinco endereços, incluindo edifícios icônicos da região.De acordo com as autoridades, a principal instituição de pagamentos investigada, a BK Bank, registrou R$ 17,7 bilhões em movimentações financeiras suspeitas. A Receita Federal estima que o esquema criminoso tenha sonegado R$ 1,4 bilhão em tributos federais. O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo (Cira) pediu à Justiça o bloqueio de bens para recuperar os tributos estaduais sonegados, que somam R$ 7.672.938.883,21.