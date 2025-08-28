Cerca de três toneladas de café apreendidos passarão por análise na ABIC - Divulgação

Publicado 28/08/2025 10:48 | Atualizado 28/08/2025 10:49

Rio - Uma megaoperação realizada, nesta quarta-feira (27), atuou no combate à venda de café adulterado em diversas regiões do estado. Durante a ação, foram apreendidas cerca de três toneladas do produto, que serão encaminhadas para análise da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). Ao todo, as equipes fiscalizaram 19 estabelecimentos na capital e em municípios como Campos dos Goytacazes, São Fidélis, Itaperuna, Carmo e Cantagalo.

A operação "Café Real" contou com uma força-tarefa liderada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), em parceria com o Procon-RJ, a Polícia Militar, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e os Procons municipais.

A medida ocorreu após denúncias da ABIC e teve como objetivo fiscalizar indústrias cafeeiras e redes de supermercados, coibindo a venda de produtos falsificados e garantindo a proteção dos consumidores.



Segundo a apuração, o chamado "café fraudado" tem ganhado espaço após a alta no preço do produto original. Geralmente, ele é apresentado ao consumidor como café puro, mas que na verdade está em desconformidade com a legislação, contendo impurezas, matérias ou elementos estranhos.



A Portaria 570/MAPA prevê uma tolerância máxima de 1% de impurezas no café, que são oriundas da lavoura, como cascas e paus. Por outro lado, não existe tolerância para a ação intencional de engano ao consumidor por meio de adulteração, inclusive, pela mistura com outros vegetais como o milho, por exemplo, colocando em risco a saúde do consumidor.



"Fiscalizações em produtos de grande consumo, como o café, são fundamentais para garantir que o cidadão receba exatamente aquilo que está pagando, com qualidade e segurança. O consumo de café impróprio pode causar problemas de saúde, como distúrbios gastrointestinais, além de gerar prejuízos ao bolso. Nosso compromisso é proteger a população contra práticas abusivas e enganosas", afirmou o Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.



Como identificar café fraudado



Com o objetivo de evitar cair em fraudes, os clientes devem adotar algumas medidas ao adquirir café. Confira a seguir:



- Verifique a certificação: observe se a embalagem do produto possui o Selo da ABIC. Ele garante que o café passou por rigorosos controles de qualidade e pureza;



- Utilize o aplicativo ABICafé ou faça a leitura do QR Code: ao escanear o código de barras da embalagem, verifique se o café é certificado e em qual estilo/categoria se enquadra (tradicional, superior, extraforte, gourmet ou especial), verifique as características do alimento;



- Tenha atenção ao preço: produtos com valores muito abaixo da média praticada no mercado podem ser indicativos de fraude. Embora o preço do café tenha aumentado, é importante desconfiar de ofertas com preços excessivamente baixos e marcas desconhecidas;



- Leia atentamente o rótulo: termos como "bebida à base de café" ou "pó sabor café" podem indicar que o produto não é composto exclusivamente por grãos de café. Esses itens não possuem categoria específica e podem conter impurezas, portanto, são considerados cafés fakes.