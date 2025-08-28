Evento vai acontecer no Largo da Candelária - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Evento vai acontecer no Largo da CandeláriaReginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 28/08/2025 11:34

Rio - O Largo da Candelária, no Centro do Rio, será palco, neste sábado (30), do Vigílias pela Terra, uma mobilização inter-religiosa que tem como objetivo promover articulação a partir de grupos religiosos diversos para fortalecer ações no enfrentamento à crise climática. A entrada é gratuita, com início às 15h.

O evento é promovido pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER), em parceria com diversas comunidades e organizações da sociedade civil, e vai reunir lideranças religiosas, movimentos sociais, coletivos, artistas, pessoas e comunidades de fé.

Após a reunião no Rio, o Vigílias pela Terra vai acontecer em diferentes regiões pelo Brasil ao longo dos próximos três meses para celebrações inter-religiosas.

O ápice desse percurso será uma vigília de múltiplas tradições espirituais e sociais durante a COP 30, em Belém, que ocorrerá no Tapiri Ecumênico e Inter-religioso do evento.



O encontro terá apresentações artísticas de Jongo da Serrinha, Kaê Guajajara, Xangai, Jonathan Ferr, Coral Guarani da Aldeia de Mata Bonita, Ana Bispo, Bela Ciavatta, Doralyce, Hugo Ojuara, Matriarcado de Oya, Edgar Duvivier, Olivia Byington, entre outras vozes.



A Vigílias pela Terra marca 33 anos da primeira Vigília Inter-religiosa ‘Um Novo Dia para a Terra’, realizada pelo ISER, durante a ECO-92, no Aterro do Flamengo, quando 30 mil pessoas estiveram presentes, entre elas lideranças religiosas como Dalai Lama, Dom Helder Câmara e Mãe Beata de Iemanjá.

A mobilização deu origem ao Movimento Inter-Religioso (MIR-RJ) e resultou no documentário ‘Uma Noite Pela Terra’, disponível no canal do Youtube do ISER.



Desta vez, as Vigílias pela Terra acontecem nas cinco regiões do Brasil. A mobilização teve início em abril, no ato de abertura do Acampamento Terra Livre (ATL), em Brasília, e seguiu para Porto Alegre. O evento também será realizado em Manaus (06/09), Natal (13/09), Recife (11/10) e o último encontro será em Belém, na COP 30, no dia 13 de novembro.



O Diretor Adjunto do ISER Clemir Fernandes, entende ser fundamental que as religiões façam parte do enfrentamento à crise climática a partir de suas próprias práticas de fé.

“Em 1992 a vigília foi um diferencial político e espiritual na luta ambiental. Mais de três décadas depois, as religiões e tradições espirituais podem aportar um despertamento ético fundamental para que tomadores de decisão sejam ousados e eficazes no cumprimento de metas para interromper a curva ascendente da grave crise climática atual”, reforça.



Para a Coordenadora de Meio Ambiente e Religião do ISER Isabel Pereira, a COP 30 vem sendo considerada um marco mundial fundamental para o enfrentamento da crescente crise climática.

“Apesar das limitações dos avanços por meio das negociações durante a conferência, temos a oportunidade de fazer o tema chegar a mais pessoas. A população precisa estar convencida da necessidade de enfrentar esta crise e do potencial transformador que sua mobilização pode causar neste cenário, especialmente considerando seus territórios e agendas locais”, pondera.



Em 2025, a 30ª edição da COP do Clima será realizada pela primeira vez no Brasil, em Belém do Pará, na Amazônia brasileira. A conferência reunirá líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para discutir ações que combatam as mudanças climáticas, proponham políticas públicas de justiça climática, apresentem inovações tecnológicas e de financiamento para adaptação e mitigação dessa crise e mais.

Serviço



Vigílias Pela Terra

Data: 30 de agosto

Local: Largo da Candelária - Rio de Janeiro

Horário: A partir das 15h

