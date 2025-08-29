Homem foi preso no bairro Fragoso, em Magé - Reprodução

Publicado 29/08/2025 10:35

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (28), um homem com 13 passagens por violência doméstica em Fragoso, bairro de Magé, na Baixada Fluminense. Ele foi capturado em flagrante após descumprir uma medida protetiva de urgência para proteger sua ex-companheira.

Além disso, agentes ainda cumpriram um mandado de prisão contra o investigado, que não teve a identidade revelada.

De acordo com as investigações, o homem possui um histórico de agressões e repetidas violações de medidas protetivas concedidas à sua ex-companheira, com registros de invasão de domicílio, subtração de bens, ameaças e agressões físicas, que inclusive levaram a vítima a necessitar de atendimento médico.

A vítima foi casada por mais de 11 anos com o agressor e possui com ele um filho de 10 anos, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em depoimento, ela afirmou que nos últimos anos o investigado se tornou cada vez mais agressivo, além de ser usuário de drogas e de bebidas alcoólicas.

Os policiais encaminharam o preso para a 66ª DP (Piabetá), onde o caso está sendo investigado.

