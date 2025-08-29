Lei defende que a robótica tem se tornado um dos setores mais promissores do mercado de trabalhoDivulgação/Câmara Municipal do Rio
Alunos da rede municipal do Rio terão aulas de noções básicas de robótica
Lei que inclui ensino como atividade extracurricular pretende preparar estudantes para mercado de trabalho tecnológico
Alunos da rede municipal do Rio terão aulas de noções básicas de robótica
Lei que inclui ensino como atividade extracurricular pretende preparar estudantes para mercado de trabalho tecnológico
Homem com 13 passagens por violência doméstica é preso em Magé
O investigado foi capturado após descumprir uma medida protetiva
Tiroteio em operação fecha escolas e unidades de saúde no Complexo do Salgueiro
A ação também registrou barricadas em chamas na manhã desta sexta-feira (29)
Homem entra em coma depois de intoxicação com ácido em sessão de hemodiálise
Bruno dos Santos, de 29 anos, está internado em estado gravíssimo em São Gonçalo
Adolescente tenta assaltar casal e é baleado por PM de folga na Barra da Tijuca
O agente passava pelo local no momento em que o jovem roubava as vítimas
Vídeo! Carro desgovernado invade padaria e deixa sete pessoas feridas
Motorista teve quadro convulsivo enquanto dirigia, apontam autoridades
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.