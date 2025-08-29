Lei defende que a robótica tem se tornado um dos setores mais promissores do mercado de trabalho - Divulgação/Câmara Municipal do Rio

Publicado 29/08/2025 10:41

Rio - Alunos da rede municipal de educação do Rio vão passar a ter aulas sobre robótica. A lei que inclui o ensino de noções básicas sobre robótica como atividade extracurricular foi sancionada, nesta sexta-feira (29), pelo prefeito Eduardo Paes. A medida pretende contribuir para o preparo dos estudantes para o mercado de trabalho e uso da tecnologia de forma ética e responsável.

A proposta do vereador Zico (PSD) aponta que a robótica tem se tornado um dos setores mais promissores do mercado de trabalho, com uma crescente demanda por profissionais qualificados. Empresas de diversos segmentos, como indústria, agronegócio e tecnologia, investem em automação para aumentar a eficiêncie e reduzir custos.

Área multidisciplinar da engenharia e da tecnologia, a robótica se dedica ao desenvolvimento de robôs, combinando conhecimentos de mecânica, eletrônica, computação e inteligência artificial para realizar atividades em diversos setores, como indústria, medicina, agricultura e exploração espacial. "O estudo da robótica é de suma importãncia porque prepara os alunos para o futuro mercado de trabalho tecnológico, aumenta o interesse por áreas como programação e estimula a compreensão de como a tecnologia melhora a vida das pessoas" afirma o parlamentar.





