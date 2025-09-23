Sede da OAB-RJ, no Centro do RioReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
OAB-RJ cria canal voltado para suporte a idosos
Ouvidoria vai orientar sobre questões que envolvem acessibilidade, exercício profissional e outros temas
Rio - A seccional Rio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) inaugurou um canal de comunicação voltado para a população idosa com o objetivo de oferecer suporte imediato para pessoas com mais de 60 anos.
O novo serviço é uma iniciativa da comissão especial de atendimento à pessoa idosa, e promete oferecer orientação sobre questões relacionadas a direitos, acessibilidade, inclusão e condições de exercício profissional de forma rápida e humanizada.
"Criamos a Ouvidoria do Idoso para que eles e elas tenham um espaço exclusivo de escuta e de resposta às suas necessidades, sempre com acolhimento e respeito", diz Ana Tereza Basilio, presidente da OAB-RJ.
As dúvidas podem ser enviadas para o e-mail ouvidoria60mais@oabrj.org.br.
