Sede da OAB-RJ, no Centro do RioReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 23/09/2025 15:08

Rio - A seccional Rio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) inaugurou um canal de comunicação voltado para a população idosa com o objetivo de oferecer suporte imediato para pessoas com mais de 60 anos.



O novo serviço é uma iniciativa da comissão especial de atendimento à pessoa idosa, e promete oferecer orientação sobre questões relacionadas a direitos, acessibilidade, inclusão e condições de exercício profissional de forma rápida e humanizada.



"Criamos a Ouvidoria do Idoso para que eles e elas tenham um espaço exclusivo de escuta e de resposta às suas necessidades, sempre com acolhimento e respeito", diz Ana Tereza Basilio, presidente da OAB-RJ.

