Laio da Silva Paulo é considerado de 'alta periculosidade' pelo sistema carcerário, e já foi preso em 2023 - Divulgação

Publicado 24/09/2025 10:55 | Atualizado 24/09/2025 11:01

Rio - Um cartaz do Disque Denúncia foi divulgado nesta quarta-feira (24), com o objetivo de localizar e prender Laio da Silva Paulo, de 21 anos, integrante do Terceiro Comando Puro (TCP). O criminoso é o principal suspeito de cometer vários homicídios no município de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Laio também é investigado por ser uma das lideranças criminosas no bairro do Tangará, e apontado como um "puxador de guerra", ou seja, quem comete assassinatos nas comunidades de facção rival, com o objetivo de expandir o território, principalmente na Reserva do Peró, dominada pelo Comando Vermelho (CV). Além disso, é suspeito por mortes dentro da própria favela que atua por conflitos pessoais.

Contra ele consta um mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio, por homicídio qualificado tentado, quando realizou diversos disparos contra um homem que almoçava dentro de uma pensão no bairro Reserva do Peró. A vítima foi levada até o Hospital Municipal Jardim Esperança e sobreviveu. O criminoso fugiu da região e se abrigou em outra comunidade ligada ao TCP, mas voltou e cometeu novos crimes, nos quais já foi identificado, de acordo com a polícia.

O traficante é considerado altamente perigoso e possui uma passagem, quando foi preso no dia 20 de junho de 2023, pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi posto em liberdade provisória durante uma audiência de custódia.

Os confrontos entre TCP e CV ocorrem pela disputa no Morro do Limão, Valão, Minha Casa Minha Vida, Reserva do Peró, Jardim Peró e Tangará, inclusive com armamento de grosso calibre.

A 126ª DP solicita que quem tiver informações sobre a localização de Laio da Silva Paulo, entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia, com anonimato garantido:

-Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

-WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

-Aplicativo: Disque Denúncia RJ



