Renan Fernandes foi preso por policiais civis e miliares no bairro Rio do Ouro - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/09/2025 10:58

Rio - Renan Monte Fernandes, apontado como chefe de uma quadrilha responsável por roubos, sequestros e tráfico de drogas no Paraná, foi preso, na manhã desta quarta-feira (24), em Niterói, Região Metropolitana. Segundo as investigações, ele integra a facção Cartel do Sul, que tem aliança com o Comando Vermelho.

Policiais civis e militares encontraram o homem em um condomínio no bairro Rio do Ouro. Contra ele, havia dois mandados de prisão, sendo um de preventiva e outro condenatória, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio e organização criminosa.

Segundo a Polícia Civil, a facção Cartel do Sul disputa o controle das rotas ilegais de drogas no Sul do Brasil com outras organizações, como o Primeiro Grupo Catarinense (PGC) e o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Renan é conhecido pela agressividade e já havia sido preso em 2016, com outros quatro comparsas, em uma ação ocorrida na BR-277, em Paranaguá, no Paraná. Na ocasião, houve troca de tiro com policiais militares e os agentes apreenderam pistolas, dois veículos roubados e grande quantidade de drogas.

O grupo era investigado pelo envolvimento no sequestro de um empresário de Santa Catarina, mantido em cativeiro no Pontal do Paraná.

O homem foi preso em uma ação conjunta entre a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar e a Polícia Militar do Paraná.

