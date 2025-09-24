Zayed Run estreia em Copacabana unindo esporte, solidariedade e ações sociais no Brasil - Severino Silva/Arquivo O Dia

Publicado 24/09/2025 10:42 | Atualizado 24/09/2025 10:54

A Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, será palco, no dia 5 de outubro de 2025, da primeira edição brasileira da Zayed Charity Run, corrida internacional que une esporte, solidariedade e celebração cultural. Criada em 2001, a prova homenageia o Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador dos Emirados Árabes Unidos, e desde então percorre diferentes países levando consigo uma mensagem de inclusão e responsabilidade social.



A largada está marcada para as 7h, em frente ao Posto 6, reunindo atletas profissionais, amadores e famílias em percursos de 5 km e 10 km ao longo da orla carioca. Toda a renda arrecadada com as inscrições será destinada a iniciativas de saúde e causas humanitárias no Brasil, reforçando o caráter beneficente que diferencia a Zayed Charity Run de outros eventos esportivos.



Ao longo de mais de duas décadas, a corrida já passou por cidades como Abu Dhabi, Nova Iorque, Cairo e Dubai, consolidando-se como um evento esportivo global de relevância, com milhares de participantes a cada edição. No Rio, o evento contará com uma estrutura especial, incluindo áreas de apoio para atletas, pontos de hidratação distribuídos pela orla e atividades paralelas voltadas para o público.



Um dos momentos mais aguardados pelos participantes será o sorteio de duas passagens aéreas para Dubai, oferecidas pela Emirates Airlines, que também apoia a iniciativa. Além disso, a organização preparou uma experiência completa: todos os inscritos receberão um kit oficial com camiseta, boné, ecobag e brindes exclusivos dos patrocinadores. As inscrições já estão abertas no site centraldacorrida.com.br/evento/zayedcharityrun, com valores promocionais a partir de R$ 99.

A chegada da prova ao Brasil só foi possível graças ao engajamento de parceiros estratégicos. Entre eles, destaca-se o EDGE Group, grupo de tecnologia avançada dos Emirados Árabes Unidos e um dos principais patrocinadores oficiais do evento. Criada em 2019, a EDGE reúne mais de 35 entidades distribuídas em seis grandes áreas de atuação, incluindo Plataformas e Sistemas, Mísseis e Armas, Tecnologias Espaciais e Cibernéticas, Comércio e Suporte a Missões, Tecnologia e Inovação e Segurança Interna.



A empresa tem como missão desenvolver soluções inovadoras, ágeis e disruptivas para defesa e segurança, além de atuar como catalisadora de mudanças tecnológicas globais. A aposta em pesquisas de ponta, tecnologias emergentes, transformação digital e inovação comercial tem garantido à EDGE um papel de liderança no cenário internacional, sempre conectada a demandas específicas de seus clientes. Com sede em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, o grupo também se dedica a incentivar novas gerações de talentos altamente qualificados.



A realização da Zayed Charity Run no Rio de Janeiro reafirma a vocação da cidade para grandes eventos esportivos e culturais, além de reforçar os laços de cooperação entre Brasil e Emirados Árabes Unidos. A expectativa é de que milhares de pessoas participem, consolidando Copacabana como um ponto de encontro para quem valoriza não apenas o esporte, mas também a solidariedade e a construção de um futuro mais justo.



