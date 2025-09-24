'Jhonny Boi' atuava em confrontos com policiais e traficantes de facções rivais. Reprodução
'Soldado' do TCP é baleado e preso em operação na Baixada Fluminense
'Jhonny Boi' respondia por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e associação para o tráfico
Rio - Um criminoso apontado como "soldado" do Terceiro Comando Puro (TCP) foi preso, nesta quarta-feira (24), em uma operação da Polícia Civil. Agentes estavam na comunidade do Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando localizaram João Henryque Gonçalves da Silva, o "Jhonny Boi". O bandido atirou contra as equipes e acabou baleado no confronto.
As Delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) e da Baixada Fluminense (DRFA-BF) atuavam para reduzir roubos e recuperar veículos na comunidade, controlada pelo TCP. Ao chegaram no local para verificarem um carro suspeito, os agentes foram atacados por Jhonny Boi, que fez disparos com um fuzil. Houve troca de tiros, o criminoso foi baleado e precisou ser levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.
O bandido já recebeu alta da unidade e foi encaminhado para o hospital penitenciário do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Com ele, foram apreendidos um fuzil calibre 556 com o símbolo do Complexo de Israel, chefiado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, líder do TCP, além de munições, um radiotransmissor e um caderno de anotações do tráfico de drogas.
As investigações apontam que Jhonny Boi é um dos "soldados de guerra" do TCP, atuando no Buraco do Boi em confrontos com policiais e traficantes de facções rivais. Ele foi preso pelos crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e associação para o tráfico. A DRFA-CAP recebe informações pelo WhatsApp da especializada, no (21) 99536-4326. O sigilo é garantido.
Rio de Janeiro
Polícia prende dupla que agrediu brutalmente dois irmãos em saída de festa em Nova Iguaçu
Agressores continuaram com o ataque mesmo depois que vítimas estavam desacordadas
Rio de Janeiro
Cadelinha é baleada durante confronto no Morro do Juramento
Tiro entrou pelo tórax e saiu na pata esquerda dianteira
Rio de Janeiro
Alerj aprova projeto de lei por regras mais rígidas para benefício da ‘saidinha’
Governador Cláudio Castro celebrou o aval à proposta, de autoria do Poder Executivo
Rio de Janeiro
Duas toneladas de fios de cobre furtados são apreendidas em Caxias
Caminhão com o material foi localizado após denúncia anônima
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.