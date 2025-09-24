'Jhonny Boi' atuava em confrontos com policiais e traficantes de facções rivais. - Reprodução

'Jhonny Boi' atuava em confrontos com policiais e traficantes de facções rivais. Reprodução

Publicado 24/09/2025 11:18

Rio - Um criminoso apontado como "soldado" do Terceiro Comando Puro (TCP) foi preso, nesta quarta-feira (24), em uma operação da Polícia Civil. Agentes estavam na comunidade do Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando localizaram João Henryque Gonçalves da Silva, o "Jhonny Boi". O bandido atirou contra as equipes e acabou baleado no confronto.

As Delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) e da Baixada Fluminense (DRFA-BF) atuavam para reduzir roubos e recuperar veículos na comunidade, controlada pelo TCP. Ao chegaram no local para verificarem um carro suspeito, os agentes foram atacados por Jhonny Boi, que fez disparos com um fuzil. Houve troca de tiros, o criminoso foi baleado e precisou ser levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

O bandido já recebeu alta da unidade e foi encaminhado para o hospital penitenciário do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Com ele, foram apreendidos um fuzil calibre 556 com o símbolo do Complexo de Israel, chefiado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, líder do TCP, além de munições, um radiotransmissor e um caderno de anotações do tráfico de drogas.

As investigações apontam que Jhonny Boi é um dos "soldados de guerra" do TCP, atuando no Buraco do Boi em confrontos com policiais e traficantes de facções rivais. Ele foi preso pelos crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e associação para o tráfico. A DRFA-CAP recebe informações pelo WhatsApp da especializada, no (21) 99536-4326. O sigilo é garantido.





