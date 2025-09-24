Homem tentava embarcar com 21,5kg de ecstasy e sementes de maconha - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 24/09/2025 12:17 | Atualizado 24/09/2025 12:23

Rio - A Polícia Federal prendeu um homem, na madrugada desta quarta-feira (24), com mais de 20kg de ecstasy e sementes de maconha, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O suspeito tentava embarcar do Galeão para Salvador, na Bahia, com as drogas escondidas na bagagem.

De acordo com a PF, o homem, de 31 anos, pretendia voltar para sua cidade natal com os entorpecentes, mas o material ilícito foi encontrado durante uma fiscalização da Delegacia Especial do aeroporto. Na bagagem, havia dezenas de pacotes de semente de maconha gourmet e 21,5kg de ecstasy distribuídos em comprimidos amarelos em formato de abacaxi. A droga é chamada de "abacaxizinho", na tentativa de aproximar de um elemento lúdico e atrair o público mais jovem.

O suspeito acabou preso em flagrante, após a fiscalização, e foi encaminhado ao sistema prisonal do Rio, onde vai permanecer à disposição da Justiça. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas.



