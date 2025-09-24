Homem tentava embarcar com 21,5kg de ecstasy e sementes de maconhaDivulgação/Polícia Federal
PF prende homem com mais de 20 kg de ecstasy no Aeroporto do Galeão
Suspeito tentava embarcar para Salvador com as drogas e sementes de maconha escondidas na bagagem
PF prende homem com mais de 20 kg de ecstasy no Aeroporto do Galeão
Suspeito tentava embarcar para Salvador com as drogas e sementes de maconha escondidas na bagagem
'Soldado' do TCP é baleado e preso em operação na Baixada Fluminense
'Jhonny Boi' respondia por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e associação para o tráfico
Apontado como líder de quadrilha de roubos, sequestros e tráfico de drogas é preso em Niterói
Segundo as investigações, Renan Monte Fernandes integra a facção Cartel do Sul, que tem aliança com o Comando Vermelho
Disque Denúncia busca informações sobre suspeito de cometer homicídios em Cabo Frio
Ele é uma das lideranças do tráfico de drogas no bairro do Tangará, ligado a facção criminosa TCP
PM apreende fuzil, pistolas e drogas em operação na Ilha do Governador
Ação foi realizada na comunidade do Boogie Woogie
Corrida Zayed chega ao Brasil em outubro na Praia de Copacabana
Evento internacional une esporte e solidariedade em sua primeira edição no Rio de Janeiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.