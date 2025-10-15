Jonathan Gomes da Silva foi levado para a 37ª DP (Ilha do Governador) - Reprodução

Jonathan Gomes da Silva foi levado para a 37ª DP (Ilha do Governador)Reprodução

Publicado 15/10/2025 06:52

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem que tentou aplicar um golpe de mais de R$ 12 mil ao usar dados de outras pessoas para comprar perfumes de luxo, na Ilha do Governador, na Zona Norte. Jonathan Gomes da Silva chegou a resistir à prisão em flagrante, lutando contra os agentes.

A ação, realizada pela 37ª DP (Ilha do Governador) e a 52ª DP (Nova Iguaçu), aconteceu na segunda-feira (13). As distritais vinham monitorando um esquema de fraudes digitais de compras de alto valor.

Segundo a Polícia Civil, o golpe seria concluído no momento da entrega de uma encomenda de perfumes, adquirida com o uso de informações de pessoas inocentes. Os agentes interceptaram o veículo com as mercadorias na Estrada do Galeão. O destino final seria a comunidade Parque Royal.

Na operação, o motorista afirmou que entregava mercadorias no valor de mais de R$ 12 mil e que o suposto comprador o aguardava dentro da comunidade. Os policiais seguiram a viagem dentro do automóvel, junto com os produtos, e assim que Jonathan se aproximou para recebê-los, foi dada voz de prisão.



A corporação destacou que o homem tentou fugir e reagiu à abordagem, entrando em luta corporal com os agentes. Com ele, a equipe apreendeu o telefone usado nas tratativas da fraude.



Ainda segundo a Civil, ele confessou que utilizava dados pessoais e cartões, obtidos em grupos do aplicativo Telegram, para realizar compras fraudulentas, se passando por outras pessoas e usando documentos falsos, como notas fiscais emitidas em nome de terceiros.



De acordo com o delegado Felipe Santoro, titular da 37ª DP, o caso revela a sofisticação das novas modalidades de estelionato eletrônico.

"Os golpes virtuais têm se tornado cada vez mais sofisticados, com criminosos se passando por clientes legítimos para enganar empresas e transportadoras. A prisão em flagrante de Jonathan impediu um prejuízo de mais de R$ 12 mil e demonstra a eficiência da integração entre as delegacias", destacou.



Jonathan foi autuado por estelionato tentado e uso de documento ideologicamente falso, além de resistência à prisão.