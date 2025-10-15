Policiais encontraram armas dentro de veículo durante a ação - Reprodução

Policiais encontraram armas dentro de veículo durante a açãoReprodução

Publicado 15/10/2025 07:42

Rio - Uma festa da milícia, com direito à churrasco e piscina, terminou com seis homens e uma mulher presos em flagrante, nesta terça-feira (14), em Paciência, Zona Oeste. Armas e mais de R$ 19 mil em espécie foram apreendidos.

fotogaleria

A ação ocorreu em um salão de festas localizado na Rua Oito, na esquina com a Rua Dezessete. Segundo a Polícia Civil, o objetivo era reprimir a atuação de grupos paramilitares que ameaçam moradores de Santa Cruz e adjacências.

No local, agentes da 36ª DP (Santa Cruz) identificaram e prenderam seis milicianos: Jefferson Luís Lima Silva, Rickson Marques Fernandes, Victor Hugo de Santana de Almeida, Rodrigo Vicente Ferreira, Igor José de Santana de Almeida e Thiago de Souza Pimenta dos Santos. A mulher de Jefferson, Iasmin de Almeida Vieira, também foi detida.

Os policiais apreenderam um fuzil calibre 5,56 mm, uma pistola calibre .40 mm, dois carregadores de pistola e dois de fuzil, munições, um rádio comunicador, um giroscópio - usado em viaturas -, placas de carros, um caderno com anotações de cobrança e R$ 19.500 em espécie. Todo o material estava dentro de um veículo, modelo Toyota Corolla, de cor preta.

Os detidos foram autuados em flagrante e responderão pelos crimes de organização de milícia e posse ilegal de arma de fogo.