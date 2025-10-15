Policiais encontraram armas dentro de veículo durante a açãoReprodução
Festa da milícia termina com seis homens e uma mulher presos em Paciência
Armas e mais de R$ 19 mil em espécie foram apreendidos
Rio - Uma festa da milícia, com direito à churrasco e piscina, terminou com seis homens e uma mulher presos em flagrante, nesta terça-feira (14), em Paciência, Zona Oeste. Armas e mais de R$ 19 mil em espécie foram apreendidos.
A ação ocorreu em um salão de festas localizado na Rua Oito, na esquina com a Rua Dezessete. Segundo a Polícia Civil, o objetivo era reprimir a atuação de grupos paramilitares que ameaçam moradores de Santa Cruz e adjacências.
No local, agentes da 36ª DP (Santa Cruz) identificaram e prenderam seis milicianos: Jefferson Luís Lima Silva, Rickson Marques Fernandes, Victor Hugo de Santana de Almeida, Rodrigo Vicente Ferreira, Igor José de Santana de Almeida e Thiago de Souza Pimenta dos Santos. A mulher de Jefferson, Iasmin de Almeida Vieira, também foi detida.
Os policiais apreenderam um fuzil calibre 5,56 mm, uma pistola calibre .40 mm, dois carregadores de pistola e dois de fuzil, munições, um rádio comunicador, um giroscópio - usado em viaturas -, placas de carros, um caderno com anotações de cobrança e R$ 19.500 em espécie. Todo o material estava dentro de um veículo, modelo Toyota Corolla, de cor preta.
Os detidos foram autuados em flagrante e responderão pelos crimes de organização de milícia e posse ilegal de arma de fogo.
Rio de Janeiro
Alerj aprova Projeto de Lei que facilita parcelamento de dívidas de ICMS
Débitos poderão ser quitados em até 90 meses, com descontos em juros e multas de até 95%
Rio de Janeiro
Corpo de homem é encontrado às margens de canal no Recreio dos Bandeirantes
Vítima não foi identificada; Polícia Civil investiga o caso
Rio de Janeiro
Homem é preso por abusar de criança de apenas 10 anos
Agressor era vizinho e amigo da família da vítima. Caso aconteceu em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste
Rio de Janeiro
Trio acusado de aplicar golpes em idosos é preso na Zona Sudoeste
Eles são integrantes de uma quadrilha do Sul do país e abordavam as vítimas pedindo indicação de escritório de advocacia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.