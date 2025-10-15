PM apreendeu três fuzis e drogas no Morro da Serrinha - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 15/10/2025 08:20

Rio - Durante operação da Polícia Militar nos morros da Serrinha e da Primavera, em Madureira, na Zona Norte, nesta quarta-feira (15), um suspeito foi preso, e outros dois ficaram feridos durante um confronto em área de mata - não há informação sobre o estado de saúde deles. A ação, que tinha como objetivo o combate à guerra entre de facções na região, resultou ainda na retirada de cerca de quatro toneladas de materiais usados como barricadas e na apreensão de quatro fuzis, uma pistola e 13 quilos de drogas.

Os policiais atuaram nas comunidades a fim de reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais. Há mais de um ano, a região sofre com uma rotina de violência por conta dos confrontos entre traficantes rivais.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Comando de Operações Especiais (COE) e o 9ª BPM (Rocha Miranda) também atuaram para coibir roubos de veículos e cargas nos principais acessos às comunidades. Viaturas das Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) estiveram nos arredores da Serrinha para garantir a segurança no tráfego e impedir fugas de criminosos.

Por conta da operação policial, uma Clínica da Família interrompeu temporariamente o atendimento, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A Serrinha e a Primavera são controladas pelo Terceiro Comando Puro (TCP), que disputam territórios com traficantes do Comando Vermelho (CV), principalmente do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. Dados de inteligência da PM indicam que criminosos dessas localidades também estão envolvidos em confrontos nos Morros do Fubá e Campinho e nos Complexos da Pedreira e Chapadão.

Outras ações

A PM divulgou ainda outras ações na Zona Norte. No Complexo do Chapadão, em Costa Barros, policiais do 41º BPM (Irajá) detiveram três suspeitos e apreenderam um fuzil e duas granadas. Já na comunidade Kelsons, na Penha, equipes do 16º BPM (Olaria) apreenderam um fuzil e prenderam um suspeito.