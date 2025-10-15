xDivulgação
Dia dos Professores: instituição lança projeto de educação para jovens carentes na Mangueira
Podem participar adolescentes de 14 a 16 anos e 11 meses em situação de vulnerabilidade social, com encaminhamento feito pelo CRAS local
Rio - Nesta quarta-feira (15), Dia dos Professores, o Círculo dos Amigos do Menino Patrulheiro da Mangueira (Camp) Mangueira apresentou o recém-lançado Projeto Raízes, iniciativa que reforça o poder da educação como ferramenta de transformação e autonomia. O programa tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento pessoal e social de adolescentes da comunidade da Mangueira, na Zona Norte.
O Projeto oferece uma formação integral, abordando temas essenciais para o crescimento dos jovens e sua preparação para o mercado profissional. Entre as atividades oferecidas estão oficinas de autoconhecimento e cidadania, educação financeira e planejamento de vida, inclusão digital, mentoria em liderança, inovação e inteligência emocional.
Os participantes também têm acesso a atividades culturais e visitas técnicas, ampliando a visão de mundo e o repertório sociocultural. Cada turma tem duração de quatro meses, com encontros de segunda a quinta-feira, no período da tarde. Podem participar adolescentes de 14 a 16 anos e 11 meses em situação de vulnerabilidade social, com encaminhamento feito pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Mangueira.
O Projeto Raízes é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro (SMAS-RJ), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro (CMDCA-RJ), CRAS Mangueira, Centro Municipal de Saúde (CMS) Tia Alice, a Associação de Moradores do Complexo da Mangueira, e a Universidade Veiga de Almeida (UVA).
Rio de Janeiro
Alerj aprova Projeto de Lei que facilita parcelamento de dívidas de ICMS
Débitos poderão ser quitados em até 90 meses, com descontos em juros e multas de até 95%
Rio de Janeiro
Corpo de homem é encontrado às margens de canal no Recreio dos Bandeirantes
Vítima não foi identificada; Polícia Civil investiga o caso
Rio de Janeiro
Homem é preso por abusar de criança de apenas 10 anos
Agressor era vizinho e amigo da família da vítima. Caso aconteceu em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste
Rio de Janeiro
Trio acusado de aplicar golpes em idosos é preso na Zona Sudoeste
Eles são integrantes de uma quadrilha do Sul do país e abordavam as vítimas pedindo indicação de escritório de advocacia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.