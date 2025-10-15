x - Divulgação

Publicado 15/10/2025 12:58

Rio - Nesta quarta-feira (15), Dia dos Professores, o Círculo dos Amigos do Menino Patrulheiro da Mangueira (Camp) Mangueira apresentou o recém-lançado Projeto Raízes, iniciativa que reforça o poder da educação como ferramenta de transformação e autonomia. O programa tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento pessoal e social de adolescentes da comunidade da Mangueira, na Zona Norte.

O Projeto oferece uma formação integral, abordando temas essenciais para o crescimento dos jovens e sua preparação para o mercado profissional. Entre as atividades oferecidas estão oficinas de autoconhecimento e cidadania, educação financeira e planejamento de vida, inclusão digital, mentoria em liderança, inovação e inteligência emocional.

Os participantes também têm acesso a atividades culturais e visitas técnicas, ampliando a visão de mundo e o repertório sociocultural. Cada turma tem duração de quatro meses, com encontros de segunda a quinta-feira, no período da tarde. Podem participar adolescentes de 14 a 16 anos e 11 meses em situação de vulnerabilidade social, com encaminhamento feito pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Mangueira.



O Projeto Raízes é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro (SMAS-RJ), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro (CMDCA-RJ), CRAS Mangueira, Centro Municipal de Saúde (CMS) Tia Alice, a Associação de Moradores do Complexo da Mangueira, e a Universidade Veiga de Almeida (UVA).