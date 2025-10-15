PRF apreendeu mais de 6kg de entorpecentes no km 187 da BR-101 - Divulgação

Publicado 15/10/2025 12:47

Rio - Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, na madrugada desta quarta-feira (15), em Casimiro de Abreu, Norte Fluminense. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 6 kg de entorpecentes durante abordagem no km 187 da BR-101. As identificações dos suspeitos não foram divulgadas.

Segundo a PRF, a ação aconteceu por volta das 4h, quando os agentes interceptaram um automóvel conduzido por uma mulher de 22 anos no sentido de Campos dos Goytacazes. Além da motorista, outros dois homens estavam no carro, nenhum com antecedentes criminais.

Diante da inconsistência nas informações prestadas, os policiais realizaram uma inspeção no veículo, onde foram encontrados 63 tabletes de haxixe e cerca de 500 gramas de skunk, uma variedade mais potente da maconha, dentro de uma mochila no porta-malas. Também foram achados três celulares, R$ 759 em espécie e uma corrente dourada.

Após a descoberta, os três confessaram que receberam as drogas no Leblon, Zona Sul do Rio, para levar ao município de Serra, no Espírito Santo, em troca de uma remuneração.

A ocorrência foi registrada na 121ª DP (Casimiro de Abreu).

